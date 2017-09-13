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09:01 (мск), источник: NewsKo

В Прикамье главный бухгалтер библиотеки подозревается в хищении 6,4 млн рублей

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции МО МВД России «Соликамский» выявили нарушения в одном из муниципальных учреждений.

Под подозрение попала главный бухгалтер библиотечной системы, которая по версии следствия, на протяжении пяти лет похитила более 6,4 млн руб., начисляя надбавки к заработной плате

В настоящее время она уволена.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере).

Она может получить до пяти лет лишения свободы.

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