В Прикамье главный бухгалтер библиотеки подозревается в хищении 6,4 млн рублей
Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции МО МВД России «Соликамский» выявили нарушения в одном из муниципальных учреждений.
Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции МО МВД России «Соликамский» выявили нарушения в одном из муниципальных учреждений.
Под подозрение попала главный бухгалтер библиотечной системы, которая по версии следствия, на протяжении пяти лет похитила более 6,4 млн руб., начисляя надбавки к заработной плате
В настоящее время она уволена.
Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере).
Она может получить до пяти лет лишения свободы.