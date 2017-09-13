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08:57 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии убийцу поймали по отпечаткам ног и пачке сигарет

Злодей отпирался до последнего.

В одной из квартир города Салават полицейские обнаружили следы зверской расправы над женщиной. Все было в крови: одежда, пол, вещи. Как выяснилось, убийца даже не подумал избавиться от улик.

Вскоре следователи восстановили картину преступления: подсудимый выпивал в гостях у своей знакомой, и, как оно нередко бывает, между ними вдруг проскочила искра недопонимания. Мужчина вспылил и принялся жестоко избивать свою подругу.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что женщина умерла из-за черепно-мозговой травмы.

На месте преступления обнаружили куртку в пятнах крови, окровавленные следы от обуви и пачку сигарет — также в крови погибшей. Благодаря уликам удалось выйти на след подозреваемого. Однако тот до последнего отпирался и говорил, что не знал, как его вещи оказались на месте убийства.

— Суд расценил его доводы как попытку уйти от ответственности — и назначил ему 9 лет колонии строгого режима, — пояснили в пресс-службе Салаватского городского суда.

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