В Башкирии убийцу поймали по отпечаткам ног и пачке сигарет

В одной из квартир города Салават полицейские обнаружили следы зверской расправы над женщиной. Все было в крови: одежда, пол, вещи. Как выяснилось, убийца даже не подумал избавиться от улик.

Вскоре следователи восстановили картину преступления: подсудимый выпивал в гостях у своей знакомой, и, как оно нередко бывает, между ними вдруг проскочила искра недопонимания. Мужчина вспылил и принялся жестоко избивать свою подругу.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что женщина умерла из-за черепно-мозговой травмы.

На месте преступления обнаружили куртку в пятнах крови, окровавленные следы от обуви и пачку сигарет — также в крови погибшей. Благодаря уликам удалось выйти на след подозреваемого. Однако тот до последнего отпирался и говорил, что не знал, как его вещи оказались на месте убийства.