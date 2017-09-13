В Башкирии убийцу поймали по отпечаткам ног и пачке сигарет
Злодей отпирался до последнего.
Злодей отпирался до последнего.
В одной из квартир города Салават полицейские обнаружили следы зверской расправы над женщиной. Все было в крови: одежда, пол, вещи. Как выяснилось, убийца даже не подумал избавиться от улик.
Вскоре следователи восстановили картину преступления: подсудимый выпивал в гостях у своей знакомой, и, как оно нередко бывает, между ними вдруг проскочила искра недопонимания. Мужчина вспылил и принялся жестоко избивать свою подругу.
На месте преступления обнаружили куртку в пятнах крови, окровавленные следы от обуви и пачку сигарет — также в крови погибшей. Благодаря уликам удалось выйти на след подозреваемого. Однако тот до последнего отпирался и говорил, что не знал, как его вещи оказались на месте убийства.
— Суд расценил его доводы как попытку уйти от ответственности — и назначил ему 9 лет колонии строгого режима, — пояснили в