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09:42 (мск), источник: Uralpress.ru

Торговые комплексы Челябинска были не совсем готовы к эвакуациям

Торговые комплексы Челябинска оказались не полностью готовы к эвакуациям, которые произошли в городе 11 сентября.

Напомним, в Челябинске 11 сентября за вечер с 20 до 23:30 часов поступило 15 заведомо ложных сообщений об обнаружении подозрительных предметов. Девять и них в крупные торговые комплексы города, 4 — в гостиницы и 2 — в развлекательные заведения.

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Для проверки указанных мест было задействовано около 183 сотрудника МВД города. Всего было эвакуировано 11 тысяч 370 человек.

«Таких массовых эвакуаций в нашем городе еще не было. Все участники событий сработали слаженно, но были выявлены и недостатки», — отметил глава города Челябинска Евгений Тефтелев.

Так, не во всех торговых комплексах были открыты запасные выходы, не везде были эвакуационные планы и пожарные рукава, многие сотрудники, в том числе представители ЧОПов, не знали, как вести себя в данной ситуации.

Сотрудники полиции выработали четкий алгоритм действий в таких ситуациях, он будет направлен во всех организации и учреждения города. До 25 сентября недостатки в работе торговых комплексах и общественных учреждений должны быть исправлены. За исполнением поручений будет следить прокуратура.

«Сейчас силовые структуры ведут работу в поисках тех, кто создал эту ситуацию. А наша задача оперативно реагировать и предупредить руководителей крупный учреждений об их поведении в момент получения такого сигнала. Я поручил главам районов провести такие же совещания антитеррористической комиссии на местах. Росгвардия проведет работу с руководителями ЧОПов», — подчеркнул Евгений Тефтелев.

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