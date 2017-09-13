Свердловский районный суд Иркутска «заминировали»

Здание Свердловского районного суда Иркутска могло быть заминировано сегодня, 13 сентября. Телефонный звонок поступил в 11.10. Сотрудники суда и посетители были эвакуированы из здания, однако взрывное устройство обнаружено не было. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу суда.