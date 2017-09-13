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11:12 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Свердловский районный суд Иркутска «заминировали»

Взрывное устройство не найдено.

Источник: IrkutskMedia.ru

Здание Свердловского районного суда Иркутска могло быть заминировано сегодня, 13 сентября. Телефонный звонок поступил в 11.10. Сотрудники суда и посетители были эвакуированы из здания, однако взрывное устройство обнаружено не было. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, звонки о возможном минировании торговых центров «Европарк», Jam Молл, аграрного и авиационного техникумов, нескольких школ в Иркутске поступили тоже 13 сентября. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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