Свердловский районный суд Иркутска «заминировали»
Взрывное устройство не найдено.
Взрывное устройство не найдено.
Здание Свердловского районного суда Иркутска могло быть заминировано сегодня, 13 сентября. Телефонный звонок поступил в 11.10. Сотрудники суда и посетители были эвакуированы из здания, однако взрывное устройство обнаружено не было. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Напомним, звонки о возможном минировании торговых центров «Европарк», Jam Молл, аграрного и авиационного техникумов, нескольких школ в Иркутске поступили тоже 13 сентября. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.