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09:38 (мск), источник: РИА Новости

На Урале нашли двух сбежавших пациентов психбольницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сен — РИА Новости. Еще два из шести пациентов первоуральской психбольницы, сбежавших 8 сентября, найдены в Свердловской области, сообщает в среду региональное ГУ МВД.

Восьмого сентября в полицию Первоуральска поступила информация, что из стационара психбольницы сбежали шесть пациентов 1981 — 1999 годов рождения. Трех из них задержали.

«Бойцы ППС в Первоуральске обнаружили одного из пропавших молодых людей 12 сентября около 09.00 на улице Вайнера и доставили в больницу. Второго привезли обратно в больницу родственники. Третий, по словам врачей, оказался уже выписанным из медицинского учреждения, поэтому его поиски прекращены», — уточняет ГУ МВД.

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