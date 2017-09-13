На Урале нашли двух сбежавших пациентов психбольницы

Восьмого сентября в полицию Первоуральска поступила информация, что из стационара психбольницы сбежали шесть пациентов 1981 — 1999 годов рождения. Трех из них задержали.

«Бойцы ППС в Первоуральске обнаружили одного из пропавших молодых людей 12 сентября около 09.00 на улице Вайнера и доставили в больницу. Второго привезли обратно в больницу родственники. Третий, по словам врачей, оказался уже выписанным из медицинского учреждения, поэтому его поиски прекращены», — уточняет ГУ МВД.