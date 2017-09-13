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09:37 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге пропала женщина: возбуждено дело об убийстве

Екатеринбургские следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения женщины. Сейчас проводится ее розыск.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, в правоохранительные органы уральской столицы поступило заявление от местного жителя о безвестном исчезновении его супруги 1975 года рождения. Она пропала 6 сентября этого года.

«Оснований для того, чтобы длительное время отсутствовать или куда-то уезжать, не предупредив об этом родственников или знакомых, у женщины не имелось. С учетом этого, а также иных обстоятельств, указывающих на возможную криминальную подоплеку исчезновения, следственным отделом по Орджоникидзевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», — сообщили в СКР.

Сейчас следователи и полицейские устанавливают все обстоятельства безвестного исчезновения женщины, проводится ее розыск.

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«Следствие обращается ко всем, кому что-либо может быть известно об обстоятельствах исчезновения Бегишевой Галии Серкбаевны, 07.05.1975 г.р., с просьбой сообщить соответствующие сведения в следственный отдел по Орджоникидзевскому району по телефону: 8 (343) 360−47−70 или по линии «02», — добавили в ведомстве.

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