В Екатеринбурге пропала женщина: возбуждено дело об убийстве
Екатеринбургские следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения женщины. Сейчас проводится ее розыск.
Екатеринбургские следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения женщины. Сейчас проводится ее розыск.
Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, в правоохранительные органы уральской столицы поступило заявление от местного жителя о безвестном исчезновении его супруги 1975 года рождения. Она пропала 6 сентября этого года.
«Оснований для того, чтобы длительное время отсутствовать или
Сейчас следователи и полицейские устанавливают все обстоятельства безвестного исчезновения женщины, проводится ее розыск.
«Следствие обращается ко всем, кому