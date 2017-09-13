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09:37 (мск), источник: ЮГА.ру

Бывший вице-мэр Краснодара Бойченко стала фигуранткой дела. Расследование связано с бывшим заместителем губернатора Кубани

В Краснодаре бывший заместитель мэра Дина Бойченко стала фигуранткой дела о превышении должностных полномочий.

В администрации города и краевом филиале ФБУ «Кадастровая палата» прошли обыски в рамках уголовного дела в отношении Бойченко. Она была вице-мэром с декабря 2014 года по декабрь 2015 года. Информация, на основе которой Бойченко стала фигуранткой дела, появилась во время расследования в отношении бывшего вице-губернатора Краснодарского края Юрия Гриценко, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на правоохранительные органы.

Уголовное дело в отношении Бойченко связано с тем, что жена Юрия Гриценко Юлия приобрела муниципальную землю в поселке Березовом в пригороде Краснодара.

В 2015 году Бойченко от имени администрации Краснодара подписала договор купли-продажи. Следствие полагает, что земля выбыла из муниципальной собственности незаконно: в 2010 году мэрия передала участок в аренду группе местных жителей под возведение гаражного комплекса, в 2013 году они передали право аренды Юлии Гриценко (ее муж тогда был депутатом Краснодарской гордумы). Она поделила участок площадью 2 га на несколько, построила пять жилых домов, ввела в эксплуатацию, выкупила землю под строениями за 5 млн рублей (балансовая стоимость участка) как территорию, необходимую для эксплуатации жилой недвижимости. Сделка прошла без торгов и без проведения рыночной оценки земли.

Следствие полагает, что рыночная цена такого же участка под застройку под Краснодаром достигает 25 млн рублей. По мнению правоохранителей, вод домов в эксплуатацию, на основании которого арендатор Юлия Гриценко оформила право собственности на недвижимость, был фиктивным: у зданий не было фундаментов, они возводились как временные строения, чтобы узаконить выкуп земли. Дома тут же снес застройщик, потом территорию поделили на более мелкие участки и продали новым владельцам под реальную застройку. Следствие считает, что незаконную схему организовал Юрий Гриценко.

Дина Бойченко вину не признает. С февраля 2016 года она исполняет обязанности заместителя директора филиала ФБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю, на работе сообщили, что она в отпуске. Юлия Гриценко проходит по делу как свидетель.

Как сообщали Юга.ру, в феврале в отношении Гриценко возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Гриценко допрашивали по делу о хищении 200 млн рублей из бюджета. Деньги предназначались для строительства перинатального центра в Сочи. В мае губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уволил Гриценко и попросил ускорить расследование в отношении бывшего чиновника.

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