Бывший вице-мэр Краснодара Бойченко стала фигуранткой дела. Расследование связано с бывшим заместителем губернатора Кубани
В Краснодаре бывший заместитель мэра Дина Бойченко стала фигуранткой дела о превышении должностных полномочий.
В Краснодаре бывший заместитель мэра Дина Бойченко стала фигуранткой дела о превышении должностных полномочий.
В администрации города и краевом филиале ФБУ «Кадастровая палата» прошли обыски в рамках уголовного дела в отношении Бойченко. Она была
В 2015 году Бойченко от имени администрации Краснодара подписала договор
Следствие полагает, что рыночная цена такого же участка под застройку под Краснодаром достигает 25 млн рублей. По мнению правоохранителей, вод домов в эксплуатацию, на основании которого арендатор Юлия Гриценко оформила право собственности на недвижимость, был фиктивным: у зданий не было фундаментов, они возводились как временные строения, чтобы узаконить выкуп земли. Дома тут же снес застройщик, потом территорию поделили на более мелкие участки и продали новым владельцам под реальную застройку. Следствие считает, что незаконную схему организовал Юрий Гриценко.
Дина Бойченко вину не признает. С февраля 2016 года она исполняет обязанности заместителя директора филиала ФБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю, на работе сообщили, что она в отпуске. Юлия Гриценко проходит по делу как свидетель.
Как сообщали Юга.ру, в феврале в отношении Гриценко возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Гриценко допрашивали по делу о хищении 200 млн рублей из бюджета. Деньги предназначались для строительства перинатального центра в Сочи. В мае губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уволил Гриценко и попросил ускорить расследование в отношении бывшего чиновника.