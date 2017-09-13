Двое могилевчан на улице избили девушку и отняли у нее телефон

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Инцидент произошел на улице Крупской, где двое горожан напали на девушку и отняли у нее сотовый.

Официальный представитель райотдела Елена Симонова рассказала, что сотрудники уголовного розыска сумели разыскать грабителей:

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— Ими оказались мужчины 35-ти и 39-ти лет. Причем один из них ранее неоднократно судим за грабеж.

На этот раз зачинщик произошедшего тоже решил пойти проторенной дорогой. Он подговорил безработного приятеля напасть на знакомую. Мужчины окружили свою жертву и, пока один наносил удары, другой незаметно вытянул мобильный телефон.