Двое могилевчан на улице избили девушку и отняли у нее телефон
Девятнадцатилетняя жительница деревни Брыли Могилевского района обратилась в Ленинский РОВД Могилева с заявлением о грабеже.
Девятнадцатилетняя жительница деревни Брыли Могилевского района обратилась в Ленинский РОВД Могилева с заявлением о грабеже.
Инцидент произошел на улице Крупской, где двое горожан напали на девушку и отняли у нее сотовый.
Официальный представитель райотдела Елена Симонова рассказала, что сотрудники уголовного розыска сумели разыскать грабителей:
— Ими оказались мужчины 35-ти и 39-ти лет. Причем один из них ранее неоднократно судим за грабеж.
На этот раз зачинщик произошедшего тоже решил пойти проторенной дорогой. Он подговорил безработного приятеля напасть на знакомую. Мужчины окружили свою жертву и, пока один наносил удары, другой незаметно вытянул мобильный телефон.
Сейчас агрессоры задержаны. Начальник отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева Дмитрий Сильваньков пояснил, что материал передан в Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета — для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Грабителям грозит наказание вплоть до лишения свободы до шести лет.