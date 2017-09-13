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09:46 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Агрессивный новосибирец в ночном клубе напал на полицейских

Суд смягчил мужчине приговор.

В Новосибирске суд смягчил приговор агрессивному жителю мегаполиса, за то что он, отдыхая в клубе, избил свою супругу, а затем напал на сотрудников полиции. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

Инцидент произошел ночью, 20 февраля. Сначала он расправился с женой. Затем оказал сопротивление полицейским. Одному стражу порядка он сломал палец на левой руке, другому на правой. 13 сентября суд города Новосибирска изменил приговор дебоширу, который ему вынес Заельцовский районный суд 31 мая этого года. Его признали виновным в применении насилия к представителям власти и приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.

Областной суд учел, что осужденный перечислили денежные средства потерпевшим. Наказание ему сократили до 1 года и 5 месяцев лишения свободы.

Это уже не первый случай нападения горожан на стражей порядка. Буквально в августе сибиряки напали на сотрудника полиции и пытались его душить. Кроме того, в Новосибирске часто нападают на врачей скорой помощи и поликлиник.

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