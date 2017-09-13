В Новосибирске автобус протаранил фуру
В Новосибирске рейсовый автобус не смог объехать грузовик на светофоре и протаранил фуру.
В Новосибирске рейсовый автобус не смог объехать грузовик на светофоре и протаранил фуру.
В ДТП пострадали три человека, находившиеся в автобусе.
Авария произошла накануне вечером на улице Петухова. Автобус «ПАЗ» ехал по маршруту № 189 в сторону улицы Хилокской. Грузовик Scania двигался в том же направлении. «Фура остановилась на светофоре рядом с остановкой “Сибэлектротерм”, а автобус попытался перестроиться в левый ряд и ударил в угол прицепа. В рейсовом автобусе пострадали три человека», — рассказали очевидцы на страничке
Эту информацию «РГ» подтвердили в ГУ МВД России по Новосибирской области. По данному факту сейчас проводится проверка. Сведения о количестве пострадавших уточняются.