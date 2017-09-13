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09:47 (мск), источник: "Российская газета"

В Новосибирске автобус протаранил фуру

В Новосибирске рейсовый автобус не смог объехать грузовик на светофоре и протаранил фуру.

В ДТП пострадали три человека, находившиеся в автобусе.

Авария произошла накануне вечером на улице Петухова. Автобус «ПАЗ» ехал по маршруту № 189 в сторону улицы Хилокской. Грузовик Scania двигался в том же направлении. «Фура остановилась на светофоре рядом с остановкой “Сибэлектротерм”, а автобус попытался перестроиться в левый ряд и ударил в угол прицепа. В рейсовом автобусе пострадали три человека», — рассказали очевидцы на страничке интернет-сообщества автолюбителей.

Эту информацию «РГ» подтвердили в ГУ МВД России по Новосибирской области. По данному факту сейчас проводится проверка. Сведения о количестве пострадавших уточняются.

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