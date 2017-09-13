Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
За собаку ответите: немецкий журнал оскорбил Путина
9 советов тем, кто любит поесть и хочет сохранить фигуру
«Надела платье, как пальто»: светская львица о Светлане Бондарчук
Что будет с рублем к зиме
В моду вошли «сломанные» каблуки (фото)
Чем может грозить использование фото знаменитости без ее ведома? Звезда «Клиники» Зак Брафф узнал, что работает компьютерным мастером «в России»
СМИ: муж развелся с Бледанс и нашел новую любовь
Бом сдался и сказал правду об Украине и Донбассе
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Китай близок к совершению революции в подводном флоте – СМИ
СМИ: Турчинов расстроен приветствием Нацгвардии
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
В моду вошли «сломанные» каблуки (фото)
Атомный «Князь Владимир» оставит от врага лишь пепел – СМИ
Дайнеко в откровенном виде радуется после развода
МИД Украины обратился с призывом к Западу из-за выборов РФ
Стрельба в переходе метро: есть пострадавший
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
8Салют водородной бомбе
09:55 (мск), источник: Вести - Пермь

«Безопасности граждан ничего не угрожает»

Взрывные устройства обнаружены не были, сообщает Министерство территориальной безопасности региона.

Источник: Вести - Пермь

Взрывные устройства обнаружены не были, безопасности граждан ничего не угрожает, — сообщает Министерство территориальной безопасности региона.

Накануне в Перми прошла массовая эвакуация людей. По предварительной информации, эвакуировали из четырех десятков зданий. Это школа № 2, 9, 32, 82, 111, 127, 135 и ряд других, также железнодорожный и автовокзал, администрация Перми, классический университет, институт культуры и несколько торговых центров, среди которых «Кит», «Лайнер», «Земляника», «Семь пятниц», «Гостиный двор». По сообщению Министерства территориальной безопасности, причиной стали анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах.

Татьяна Авдюкова, начальник отдела информации общественных связей ГУ МВД РФ по Пермскому краю: «В полицию поступило сообщение о нахождении бесхозных предметов в ряде объектов города. В настоящее время во всех объектах работают сотрудники полиции и других экстренных служб, а также устанавливается личность звонившего».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Стало известно, ради кого Ким Кардашьян забралась голой на дерево. Фото
Полуторагодовалый сын популярного музыканта выпал из окна
В крупных городах России эвакуируют ТЦ и аэропорты
МИД: договор о запрете ядерного оружия противоречит интересам РФ
Российских дипломатов оштрафуют за черный дым над консульством
СМИ узнали о переданном Трампу плане нормализации отношений с РФ
WADA: Недоступность Родченкова повлияла на завершение следствия
Удальцова задержали у здания Госдумы и отправили в полицию
Disney перенесла выход девятого эпизода «Звездных войн»
Спорт
Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл «Бенфику» в матче ЛЧ Ранее ЦСКА ни разу не начинал групповой этап Лиги чемпионов с победы
Авто
Красная Ferrari: первые фото нового автомобиля мечты Сколько времени нужно Ferrari, чтобы заменить вполне удачную модель на следующее поколение? Всего 3 года!
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму Звезда «Папиных дочек» презентовала в Москве семейную комедию со своим участием
Недвижимость
Игорь Крутой застроит жильем промзону на юге Москвы
В России будут по-новому оценивать объемы ввода жилья
Часть россиян освободят от платы за капремонт домов
7 вещей, которые должны быть в комнате школьника
Леди
Почему я рада, что не получила высшего образования Блогер Арина Холина рассуждает о том, так ли необходимо современным людям высшее образование, и правда ли, что без диплома можно найти высокооплачиваемую работу.
Дети
Четырехлетняя дочка Анны Михалковой не признает своих братьев Актриса откровенно рассказала о проблемах в воспитании.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь