Источник: Вести - Пермь

Взрывные устройства обнаружены не были, безопасности граждан ничего не угрожает, — сообщает Министерство территориальной безопасности региона.

Накануне в Перми прошла массовая эвакуация людей. По предварительной информации, эвакуировали из четырех десятков зданий. Это школа № 2, 9, 32, 82, 111, 127, 135 и ряд других, также железнодорожный и автовокзал, администрация Перми, классический университет, институт культуры и несколько торговых центров, среди которых «Кит», «Лайнер», «Земляника», «Семь пятниц», «Гостиный двор». По сообщению Министерства территориальной безопасности, причиной стали анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах.