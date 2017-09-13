«Безопасности граждан ничего не угрожает»
Взрывные устройства обнаружены не были, сообщает Министерство территориальной безопасности региона.
Взрывные устройства обнаружены не были, сообщает Министерство территориальной безопасности региона.
Взрывные устройства обнаружены не были, безопасности граждан ничего не угрожает, — сообщает Министерство территориальной безопасности региона.
Накануне в Перми прошла массовая эвакуация людей. По предварительной информации, эвакуировали из четырех десятков зданий. Это школа № 2, 9, 32, 82, 111, 127, 135 и ряд других, также железнодорожный и автовокзал, администрация Перми, классический университет, институт культуры и несколько торговых центров, среди которых «Кит», «Лайнер», «Земляника», «Семь пятниц», «Гостиный двор». По сообщению Министерства территориальной безопасности, причиной стали анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах.
Татьяна Авдюкова, начальник отдела информации общественных связей ГУ МВД РФ по Пермскому краю: «В полицию поступило сообщение о нахождении бесхозных предметов в ряде объектов города. В настоящее время во всех объектах работают сотрудники полиции и других экстренных служб, а также устанавливается личность звонившего».