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09:50 (мск), источник: РИА Новости

В центре Петербурга произошел пожар в жилом доме

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 сен — РИА Новости. Пожар произошел во вторник утром в жилом доме в центре Санкт-Петербурга, были эвакуированы 20 человек, сообщает городское ГУМЧС.

Сообщение о пожаре в Центральном районе города (улица Чайковского, дом 31) поступило в 6.05 мск. В 4-этажном жилом здании горела кровля на площади 100 квадратных метров, были эвакуированы 20 человек.

«В 06.10 ранг пожара повышен до № 1БИС. В 07.08 пожар локализован, в 07.56 отказ № 1БИС, работа по № 1. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — сообщает ведомство.

К ликвидации пожара привлечены от РСЧС: 21 единица техники и 76 человек личного состава, в том числе от МЧС: 10 единиц техники и 42 человека личного состава.

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