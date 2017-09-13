В центре Петербурга произошел пожар в жилом доме

Сообщение о пожаре в Центральном районе города (улица Чайковского, дом 31) поступило в 6.05 мск. В 4-этажном жилом здании горела кровля на площади 100 квадратных метров, были эвакуированы 20 человек.

«В 06.10 ранг пожара повышен до № 1БИС. В 07.08 пожар локализован, в 07.56 отказ № 1БИС, работа по № 1. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — сообщает ведомство.