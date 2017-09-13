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11:01 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае водителю грозит срок за смерть пассажира

Мужчина не справился с управлением, поэтому автомобиль перевернулся.

В Красноярском крае по факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело. Если вина водителя будет доказана, то ему грозит до 5 лет за нарушение правил дорожного движения.

По данным регионального ГУ МВД, авария произошла на 1097 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Водитель автомобиля «Тойота Эстима» не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части. В результате автомобиль перевернулся. Удар был такой силы, что один пассажир погиб на месте, водителю и еще двоим пассажиру потребовалась медицинская помощь.

Как установили полицейские, всего в машине находилось 8 человек. По данному факту следователями ОМВД России по Иланскому району возбуждено уголовное дело.

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