На конфликт на Лаптева в Омске уже отреагировала полиция

Как ранее сообщал «СуперОмск», инцидент произошел в квартире должников. По предварительным данным, жильцы одной из квартир дома задолжали 7 миллионов рублей, из-за чего к ним явились приставы, чтобы изъять квартиру. Однако владельцы забаррикадировались внутри, облили бензином дверь и включили газ.