На конфликт на Лаптева в Омске уже отреагировала полиция
Как сообщили «СуперОмску» в УМВД России по Омской области, в полицию действительно поступила информация о конфликте на улице Лаптева.
Как сообщили «СуперОмску» в УМВД России по Омской области, в полицию действительно поступила информация о конфликте на улице Лаптева.
В настоящее время туда отправился участковый.
Как ранее сообщал «СуперОмск», инцидент произошел в квартире должников. По предварительным данным, жильцы одной из квартир дома задолжали 7 миллионов рублей,
«СуперОмск» следит за ситуацией.