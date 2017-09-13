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09:57 (мск), источник: СуперОмск

На конфликт на Лаптева в Омске уже отреагировала полиция

Как сообщили «СуперОмску» в УМВД России по Омской области, в полицию действительно поступила информация о конфликте на улице Лаптева.

В настоящее время туда отправился участковый.

Как ранее сообщал «СуперОмск», инцидент произошел в квартире должников. По предварительным данным, жильцы одной из квартир дома задолжали 7 миллионов рублей, из-за чего к ним явились приставы, чтобы изъять квартиру. Однако владельцы забаррикадировались внутри, облили бензином дверь и включили газ.

«СуперОмск» следит за ситуацией.

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