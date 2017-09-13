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09:59 (мск), источник: НТА-Приволжье

Три человека погибли в автоавариях в Нижегородской области за минувшие сутки

Как сообщает управление ГИБДД России по Нижегородской области, все три автоаварии произошли 12 сентября.

Согласно информации, первое ДТП с летальным исходом произошло в 19:56 на 3 км а/д Дивеево — Ардатов в Дивеевском районе. 39-летний водитель автомобиля Lada Granta, управляя иномаркой в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением и совершила опрокидывание в кювет, после чего скончалась.

Другое ДТП произошло в 20:10 на 3 км а/д подъезд от д. Кубаево к д. Соханка в Богородском районе. 40-летний водитель УАЗа также опрокинулся в кювет и погиб.

Также в аварии на 7 км автодороги Кстово-Д. Константиново в городе Кстово погиб 36-летний пешеход. Его сбил водитель фуры MAN.

Всего же за минувшие сутки на территории Нижегородской области было зарегистрировано 120 аварий с материальным ущербом.

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