Три человека погибли в автоавариях в Нижегородской области за минувшие сутки
Как сообщает управление ГИБДД России по Нижегородской области, все три автоаварии произошли 12 сентября.
Как сообщает управление ГИБДД России по Нижегородской области, все три автоаварии произошли 12 сентября.
Согласно информации, первое ДТП с летальным исходом произошло в 19:56 на 3 км а/д Дивеево — Ардатов в Дивеевском районе. 39-летний водитель автомобиля Lada Granta, управляя иномаркой в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением и совершила опрокидывание в кювет, после чего скончалась.
Другое ДТП произошло в 20:10 на 3 км а/д подъезд от д. Кубаево к д. Соханка в Богородском районе. 40-летний водитель УАЗа также опрокинулся в кювет и погиб.
Также в аварии на 7 км автодороги
Всего же за минувшие сутки на территории Нижегородской области было зарегистрировано 120 аварий с материальным ущербом.