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10:07 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске такси насмерть сбило женщину

«Водитель такси на автомобиле “Шкода” сбил женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода напротив дома № 18а по ул. Железнодорожной. Женщину доставили в больницу, где позже она скончалась», — ГАИ.

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске такси насмерть сбило женщину, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла 12 сентября около 21.30 на ул. Железнодорожной. «Водитель такси на автомобиле “Шкода” сбил женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода напротив дома № 18а по ул. Железнодорожной. Женщину доставили в больницу, где позже она скончалась. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, следователи и эксперты управления Госкомитета судебных экспертиз по Минску. Проводилась фотофиксация, а также устанавливались обстоятельства произошедшего», — рассказали в ГАИ.

На вид женщине 65−70 лет, ее личность устанавливается.

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