В Минске такси насмерть сбило женщину

Авария произошла 12 сентября около 21.30 на ул. Железнодорожной. «Водитель такси на автомобиле “Шкода” сбил женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода напротив дома № 18а по ул. Железнодорожной. Женщину доставили в больницу, где позже она скончалась. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, следователи и эксперты управления Госкомитета судебных экспертиз по Минску. Проводилась фотофиксация, а также устанавливались обстоятельства произошедшего», — рассказали в ГАИ.