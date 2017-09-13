В Минске такси насмерть сбило женщину
«Водитель такси на автомобиле “Шкода” сбил женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода напротив дома № 18а по ул. Железнодорожной. Женщину доставили в больницу, где позже она скончалась», — ГАИ.
«Водитель такси на автомобиле “Шкода” сбил женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода напротив дома № 18а по ул. Железнодорожной. Женщину доставили в больницу, где позже она скончалась», — ГАИ.
13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске такси насмерть сбило женщину, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла 12 сентября около 21.30 на ул. Железнодорожной. «Водитель такси на автомобиле “Шкода” сбил женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода напротив дома № 18а по ул. Железнодорожной. Женщину доставили в больницу, где позже она скончалась. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, следователи и эксперты управления Госкомитета судебных экспертиз по Минску. Проводилась фотофиксация, а также устанавливались обстоятельства произошедшего», — рассказали в ГАИ.
На вид женщине 65−70 лет, ее личность устанавливается.