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10:08 (мск), источник: ТАСС

Прокуратура начала проверку в связи с ДТП в Челябинске, в котором пострадали 13 детей

Водитель грузовика, столкнувшегося с микроавтобусом, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию.

Источник: РИА "Новости"

ЧЕЛЯБИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Челябинской области проверит исполнение законодательства при организованной перевозке детей в связи с ДТП в Челябинске, в котором пострадали 13 несовершеннолетних, сообщили в среду в пресс-службе областного надзорного ведомства.

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«По поручению прокурора области Александра Кондратьева организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 12 сентября на Троицком тракте Челябинска с участием автобуса, перевозившего учащихся спортивной школы города Златоуста. Ход и результаты проверки поставлены на контроль», — сказали в прокуратуре.

По данным областного МВД, авария, в которой пострадали дети, произошла в Челябинске во вторник днем. В микроавтобусе ехала детская футбольная команда, с ним столкнулся грузовик.

Водитель грузовика, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию. Полиция проводит проверку.

В областном Минздраве ранее сообщали, что в ДТП пострадали 13 несовершеннолетних, один из них госпитализирован с переломом свода черепа.

Средний возраст пострадавших в ДТП составляет 12 лет. Из них у пяти диагностированы ушибы мягких тканей, еще у пятерых — ушибы и незначительные травмы, у одного ребенка — ушиб грудной клетки, еще у одного — сотрясение мозга.

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