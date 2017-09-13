Прокуратура начала проверку в связи с ДТП в Челябинске, в котором пострадали 13 детей
Водитель грузовика, столкнувшегося с микроавтобусом, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию.
Водитель грузовика, столкнувшегося с микроавтобусом, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию.
ЧЕЛЯБИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Челябинской области проверит исполнение законодательства при организованной перевозке детей в связи с ДТП в Челябинске, в котором пострадали 13 несовершеннолетних, сообщили в среду в
«По поручению прокурора области Александра Кондратьева организована проверка по факту
По данным областного МВД, авария, в которой пострадали дети, произошла в Челябинске во вторник днем. В микроавтобусе ехала детская футбольная команда, с ним столкнулся грузовик.
Водитель грузовика, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию. Полиция проводит проверку.
В областном Минздраве ранее сообщали, что в ДТП пострадали 13 несовершеннолетних, один из них госпитализирован с переломом свода черепа.
Средний возраст пострадавших в ДТП составляет 12 лет. Из них у пяти диагностированы ушибы мягких тканей, еще у пятерых — ушибы и незначительные травмы, у одного ребенка — ушиб грудной клетки, еще у одного — сотрясение мозга.