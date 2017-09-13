В Екатеринбурге произошло ДТП с мотоциклистом: есть пострадавшие
В Екатеринбурге ночью на Вторчермете в ДТП пострадал мотоциклист. Авария произошла на перекрёстке улиц Патриса Лумумбы и Военной.
В Екатеринбурге ночью на Вторчермете в ДТП пострадал мотоциклист. Авария произошла на перекрёстке улиц Патриса Лумумбы и Военной.
Как сообщили Накануне.RU в охранном предприятии «Сова», водитель авто поворачивал налево, внезапно вылетел мотоциклист и врезался в бампер.
Как отметили в ГИБДД, авария произошла