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10:27 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге произошло ДТП с мотоциклистом: есть пострадавшие

В Екатеринбурге ночью на Вторчермете в ДТП пострадал мотоциклист. Авария произошла на перекрёстке улиц Патриса Лумумбы и Военной.

Как сообщили Накануне.RU в охранном предприятии «Сова», водитель авто поворачивал налево, внезапно вылетел мотоциклист и врезался в бампер.

Как отметили в ГИБДД, авария произошла из-за того, что водитель авто не пропустил мотоциклиста, которого в результате ДТП увезли в больницу с травмированной ногой.

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