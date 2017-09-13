В Екатеринбурге произошло ДТП с мотоциклистом: есть пострадавшие

Как сообщили Накануне.RU в охранном предприятии «Сова», водитель авто поворачивал налево, внезапно вылетел мотоциклист и врезался в бампер.

Как отметили в ГИБДД, авария произошла из-за того, что водитель авто не пропустил мотоциклиста, которого в результате ДТП увезли в больницу с травмированной ногой.