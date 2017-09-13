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10:25 (мск), источник: ИА Татар-информ

У приземлившегося в нижнекамском аэропорту пассажирского самолета отказала гидросистема

В момент происшествия на борту самолета находились 115 человек.

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). В Нижнекамске у пассажирского рейса, приземлившегося в аэропорту «Бегишево», отказала гидросистема, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне вечером после благополучной посадки самолета ЯК-42 авиакомпании «ИЖАВИА» сообщением Симферополь — Бегишево при выруливании к месту высадки пассажиров у самолета произошел отказ гидросистемы. Самолет был отбуксирован к месту с помощью тягача. На момент инцидента на борту рейса находились 115 человек. Причины произошедшего устанавливаются.

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