У приземлившегося в нижнекамском аэропорту пассажирского самолета отказала гидросистема

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). В Нижнекамске у пассажирского рейса, приземлившегося в аэропорту «Бегишево», отказала гидросистема, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне вечером после благополучной посадки самолета ЯК-42 авиакомпании «ИЖАВИА» сообщением Симферополь — Бегишево при выруливании к месту высадки пассажиров у самолета произошел отказ гидросистемы. Самолет был отбуксирован к месту с помощью тягача. На момент инцидента на борту рейса находились 115 человек. Причины произошедшего устанавливаются.