В Казани начался суд над вандалами, разрисовавшими стены зданий в центре города

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Александр Елисеев). В Вахитовском суде Казани начался процесс над вандалами. В отношении молодых людей, от рук которых пострадали несколько зданий в центре Казани, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Сообщение об инциденте поступило к полицейским от очевидцев около полуночи — полицейские прибыли на место и изъяли записи с камер видеонаблюдения.

Уже на следующий день полицейские задержали троих молодых парней, в возрасте от 20 до 25 лет. По данным стражей порядка молодые люди являются членами неформального движения.