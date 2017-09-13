В Казани начался суд над вандалами, разрисовавшими стены зданий в центре города
Хулиганы разбили окна и разрисовали стены Академии наук РТ, Мастерской художников и Госмузея РТ.
Хулиганы разбили окна и разрисовали стены Академии наук РТ, Мастерской художников и Госмузея РТ.
(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Александр Елисеев). В Вахитовском суде Казани начался процесс над вандалами. В отношении молодых людей, от рук которых пострадали несколько зданий в центре Казани, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
19 марта около 11 часов вечера неизвестные разбили окна и исписали черной краской стены трех зданий — Института Татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук РТ, Мастерских художников и Государственного музея изобразительных искусств РТ.
Сообщение об инциденте поступило к полицейским от очевидцев около полуночи — полицейские прибыли на место и изъяли записи с камер видеонаблюдения.
Уже на следующий день полицейские задержали троих молодых парней, в возрасте от 20 до 25 лет. По данным стражей порядка молодые люди являются членами неформального движения.