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10:26 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани начался суд над вандалами, разрисовавшими стены зданий в центре города

Хулиганы разбили окна и разрисовали стены Академии наук РТ, Мастерской художников и Госмузея РТ.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Александр Елисеев). В Вахитовском суде Казани начался процесс над вандалами. В отношении молодых людей, от рук которых пострадали несколько зданий в центре Казани, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

19 марта около 11 часов вечера неизвестные разбили окна и исписали черной краской стены трех зданий — Института Татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук РТ, Мастерских художников и Государственного музея изобразительных искусств РТ.

Сообщение об инциденте поступило к полицейским от очевидцев около полуночи — полицейские прибыли на место и изъяли записи с камер видеонаблюдения.
 Уже на следующий день полицейские задержали троих молодых парней, в возрасте от 20 до 25 лет. По данным стражей порядка молодые люди являются членами неформального движения.

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