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10:13 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде журналист украл у почетного строителя его награды

В Волгограде журналист украл у почетного строителя его награды.

В Волгограде в отдел полиции Кировского района Волгограда обратился 67-летний волгоградец Геннадий Трепетов. Он сообщил, что 10 августа с ним по телефону связался неизвестный. Представившись журналистом, мужчина под предлогом подготовки интервью и создания музейной экспозиции, предложил встретиться.

Геннадий Константинович пригласил журналиста к себе домой.

Как сообщают ВДТВ в ГУ МВД по региону, во время интервью гость попросил у Трепетова нагрудный знак «Почетный строитель РСФСР», чтобы сделать копию награды. Копию поместят в музей, — объяснил журналист. Вернуть награду мужчина пообещал через неделю.

Он забрал у Трепетова нагрудный знак «Почетный строитель РСФСР» и удостоверение «Заслуженного строителя России», с ними и скрылся.

Пенсионер обратился в полицию. Полицейские оперативно выяснили личность «журналиста». Им оказался 51-летний неработающий, ранее неоднократно судимый за кражи и мошенничества житель Центрального района Волгограда.

Стало известно, что награды Геннадия Трепетова подозреваемый продал нумизматам. Была установлена личность покупателя, у него изъяли государственную награду и удостоверение к ней.

Возбуждено уголовное дело по статье 324 УК РФ — «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград».

Следователям стало известно, что задержанный, практиковал такие интервью с заслуженными людьми неоднократно. Он обращался и к волгоградцам, и в общественные организации, и может быть причастен к аналогичным хищениям. Полицейские просят потерпевших обращаться в отделы полиции.

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