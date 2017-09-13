Сотрудники спецслужб не нашли взрывных устройств в торговых центрах Нижнего Новгорода

Согласно информации, вечером 12 сентября были эвакуированы посетители ТЦ «Куб» на ул. Полтавская, торговых центров «Республика», «Седьмое небо», а также «Мебельный базар» в Канавинском районе. Кроме того, эвакуировались покупатели из ТЦ «Парк Авеню» и «Крым» в Автозаводском районе.