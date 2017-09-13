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10:23 (мск), источник: НТА-Приволжье

Сотрудники спецслужб не нашли взрывных устройств в торговых центрах Нижнего Новгорода

Как сообщил агентству «НТА-Приволжье» источник в силовом ведомстве, по результатам проверки информация от анонимного источника о заложенных в нескольких нижегородских торговых центрах взрывных устройствах не подтвердилась.

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации, вечером 12 сентября были эвакуированы посетители ТЦ «Куб» на ул. Полтавская, торговых центров «Республика», «Седьмое небо», а также «Мебельный базар» в Канавинском районе. Кроме того, эвакуировались покупатели из ТЦ «Парк Авеню» и «Крым» в Автозаводском районе.

Ранее сообщалось, что посетители ТЦ «Индиго Life», ТРК «Небо», ТЦ «Seven» и универмага Канавинский также были эвакуированы.

Утром 13 сентября все торговые центры начали работу в штатном режиме.

По сообщениям федеральных СМИ, анонимные звонки о заложенных устройствах в местах массового скопления людей поступили накануне во многих крупных городах страны.

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