Нетрезвый автолюбитель сломал световую опору в Хабаровске

Источник: Губерния онлайн

В Хабаровске на улице Лейтенанта Орлова нетрезвый автолюбитель не справился с управлением иномаркой и повредил световую опору. Водитель «Мицубиши Галант» винил в случившемся скользкую дорогу, на которой машину занесло, сообщает портал «Губерния».

Хабаровчанин утверждал, что ехал из дома, со стороны переулка Трубного. Эту версию опровергли сотрудники ППС, на глазах у которых «Галант» вылетел за пределы проезжей части. Они заявили, что водитель «Мицубиши» мчался от улицы Ленина со скоростью более 100 километров в час. Он проехал перекресток на красный сигнал светофора, после чего машину начало заносить.

Сотрудники патрульно-постовой службы вызвали скорую помощь и позвонили автоинспекторам. Молодой человек от помощи врачей отказывался, несмотря на кровоточащую рану на затылке.

Алкотестер выявил у водителя среднюю степень опьянения. Во время оформления документов шофер «Галанта» почувствовал недомогание. На вызов приехала уже вторая карета скорой помощи. Автолюбителя, который жаловался на боль в ноге, забрали в стационар для обследования.