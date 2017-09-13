Нетрезвый автолюбитель сломал световую опору в Хабаровске
Мужчина винил в случившемся скользкую дорогу.
Мужчина винил в случившемся скользкую дорогу.
В Хабаровске на улице Лейтенанта Орлова нетрезвый автолюбитель не справился с управлением иномаркой и повредил световую опору. Водитель «Мицубиши Галант» винил в случившемся скользкую дорогу, на которой машину занесло, сообщает портал «Губерния».
Хабаровчанин утверждал, что ехал из дома, со стороны переулка Трубного. Эту версию опровергли сотрудники ППС, на глазах у которых «Галант» вылетел за пределы проезжей части. Они заявили, что водитель «Мицубиши» мчался от улицы Ленина со скоростью более 100 километров в час. Он проехал перекресток на красный сигнал светофора, после чего машину начало заносить.
Сотрудники
Алкотестер выявил у водителя среднюю степень опьянения. Во время оформления документов шофер «Галанта» почувствовал недомогание. На вызов приехала уже вторая карета скорой помощи. Автолюбителя, который жаловался на боль в ноге, забрали в стационар для обследования.
По словам сотрудников Горсвета, поврежденный столб придется демонтировать и ставить новый. Все это водитель оплатит из собственного кармана. Горожанину также грозит лишение водительского удостоверения и штраф. Известно, что несколько лет назад этого молодого человека уже привлекали к ответственности за нетрезвое вождение.