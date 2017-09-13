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10:58 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В аварии на трассе в Иланском районе погиб 49-летний мужчина

ДТП произошло 12 сентября на 1097 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь».

В Иланском районе в ДТП погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба краевой полиции. В настоящий момент госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел 12 сентября на 1097 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь». По данным полиции, 29-летний водитель автомобиля Toyota Estima не справился с управлением и съехал с проезжей части. В результате автомобиль перевернулся.

От полученных травм 49-летний пассажир иномарки погиб на месте происшествия. Также пострадали и были госпитализированы с травмами двое пассажиров и водитель. Как установили сотрудники полиции, всего в машине находилось восемь человек.

В настоящее время заведено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водителю грозит до пяти лет лишения свободы.

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