В аварии на трассе в Иланском районе погиб 49-летний мужчина
ДТП произошло 12 сентября на 1097 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь».
ДТП произошло 12 сентября на 1097 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь».
В Иланском районе в ДТП погиб мужчина. Об этом сообщает
Инцидент произошел 12 сентября на 1097 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь». По данным полиции, 29-летний водитель автомобиля Toyota Estima не справился с управлением и съехал с проезжей части. В результате автомобиль перевернулся.
От полученных травм 49-летний пассажир иномарки погиб на месте происшествия. Также пострадали и были госпитализированы с травмами двое пассажиров и водитель. Как установили сотрудники полиции, всего в машине находилось восемь человек.
В настоящее время заведено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водителю грозит до пяти лет лишения свободы.