В Крыму осудят членов ОПГ, промышлявших угонами люксовых авто

Об этом сообщает пресс-служба ГУ СК РФ по Республике Крым.

В течение 2016 года члены ОПГ совершили несколько угонов, а их добычей стали люксовые автомобили марки Toyota, Lexus и Range Rover в Алуште и Ялте. Общая сумма ущерба составила более 10 миллионов рублей.

Во время угона похитители использовали специальные технические средства, позволявшие получить полный контроль над автомобилем. Украденные иномарки потом продавались. Кроме того, по информации крымского Следкома, они шантажировали владельцев автомобилей, требуя выкуп за их возвращение.

Как сообщил РИА Новости (Крым) источник в силовых структурах, среди «люксовых автоугонщиков» жители Ялты и Донецка, большая часть из которых ранее работала в правоохранительных структурах.