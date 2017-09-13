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11:57 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму осудят членов ОПГ, промышлявших угонами люксовых авто

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости (Крым). В Алуште сотрудники крымского Следкома завершили расследование в отношении организованной преступной группировки, члены которой промышляли угонами дорогостоящих автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ СК РФ по Республике Крым.

В течение 2016 года члены ОПГ совершили несколько угонов, а их добычей стали люксовые автомобили марки Toyota, Lexus и Range Rover в Алуште и Ялте. Общая сумма ущерба составила более 10 миллионов рублей.

Во время угона похитители использовали специальные технические средства, позволявшие получить полный контроль над автомобилем. Украденные иномарки потом продавались. Кроме того, по информации крымского Следкома, они шантажировали владельцев автомобилей, требуя выкуп за их возвращение.

Как сообщил РИА Новости (Крым) источник в силовых структурах, среди «люксовых автоугонщиков» жители Ялты и Донецка, большая часть из которых ранее работала в правоохранительных структурах.

Обвиняемые вину не признали, однако уже сейчас собрана достаточная доказательная база и дело направлено в суд. Члены ОПГ обвиняются сразу по нескольким статьям, среди которых «кража», «вымогательство» и «незаконный оборот специальных технических средств».

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