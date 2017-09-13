За сутки в Калининграде под колесами авто пострадали трое детей

Около 17:20 во вторник на ул. Комсомольской легковой автомобиль сбил 8-летнюю девочку. Она получила сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб бедра. Ребенок был госпитализирован.

В 19:30 в районе дома № 80 на Аллее смелых сбили 6-летнего мальчика. Он получил только ушиб мягких тканей ноги, ему было назначено амбулаторное лечение.