За сутки в Калининграде под колесами авто пострадали трое детей
Возраст пострадавших — 8,6 и 12 лет.
Возраст пострадавших — 8,6 и 12 лет.
Около 17:20 во вторник на ул. Комсомольской легковой автомобиль сбил 8-летнюю девочку. Она получила сотрясение мозга, закрытую
В 19:30 в районе дома № 80 на Аллее смелых сбили 6-летнего мальчика. Он получил только ушиб мягких тканей ноги, ему было назначено амбулаторное лечение.
Еще одна авария случилась в 19:45 в районе дома № 95 на ул. Киевской. Под колеса легкового авто попала 12-летняя девочка. Ребенок в результате аварии получил ушибы и ссадины, назначено амбулаторное лечение.