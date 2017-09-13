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11:00 (мск), источник: Новости Перми

Жительницу Октябрьского осудили за драку с полицейским

46-летняя женщина с уголовным прошлым признана виновной в оскорблении и применении насилия в отношении сотрудника полиции.

По официальной версии, в апреле 2017 года осужденная зашла в отдел МВД по Октябрьскому району в нетрезвом виде. В коридоре она начала вести себя агрессивно и выражаться нецензурно в адрес полицейского, который находился на службе. Потом женщина нанесла ему несколько ударов по телу «с целью воспрепятствования законной деятельности представителя власти».

В Следственном комитете по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Суд по совокупности преступлений назначил виновной наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

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