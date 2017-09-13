Жительницу Октябрьского осудили за драку с полицейским

По официальной версии, в апреле 2017 года осужденная зашла в отдел МВД по Октябрьскому району в нетрезвом виде. В коридоре она начала вести себя агрессивно и выражаться нецензурно в адрес полицейского, который находился на службе. Потом женщина нанесла ему несколько ударов по телу «с целью воспрепятствования законной деятельности представителя власти».