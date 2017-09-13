В Ейске турист пострадал во время катания на «Таблетке»

Инцидент произошел 4 августа на пляже «Каменка» на берегу Таганрогского залива. По предварительным данным, 34-летний мужчина катал туристов на «Таблетке» за 300 рублей. Он делал это без второго лица, ответственного за буксировку, что запрещено, сообщает пресс-служба Южного СУТ СК РФ.