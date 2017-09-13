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10:58 (мск), источник: ЮГА.ру

В Ейске турист пострадал во время катания на «Таблетке»

В Ейске возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который катал туристов на водном аттракционе.

Инцидент произошел 4 августа на пляже «Каменка» на берегу Таганрогского залива. По предварительным данным, 34-летний мужчина катал туристов на «Таблетке» за 300 рублей. Он делал это без второго лица, ответственного за буксировку, что запрещено, сообщает пресс-служба Южного СУТ СК РФ.

В 15:10 мужчина катал на аттракционе туриста, не избрал безопасную скорость и траекторию маневра по волнам и пассажира выкинуло в открытое море. Он получил травмы.

Расследование дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) продолжается.

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