В Ейске турист пострадал во время катания на «Таблетке»
В Ейске возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который катал туристов на водном аттракционе.
В Ейске возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который катал туристов на водном аттракционе.
Инцидент произошел 4 августа на пляже «Каменка» на берегу Таганрогского залива. По предварительным данным, 34-летний мужчина катал туристов на «Таблетке» за 300 рублей. Он делал это без второго лица, ответственного за буксировку, что запрещено, сообщает
В 15:10 мужчина катал на аттракционе туриста, не избрал безопасную скорость и траекторию маневра по волнам и пассажира выкинуло в открытое море. Он получил травмы.
Расследование дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) продолжается.