В Прикамье внук украл у бабушки 33 тысячи рублей
29-летний житель Кудымкара регулярно навещал свою бабушку и знал, где она хранит деньги. Однажды он решился на кражу.
29-летний житель Кудымкара регулярно навещал свою бабушку и знал, где она хранит деньги. Однажды он решился на кражу.
82-летняя женщина обнаружила пропажу и сразу обратилась в полицию. Вскоре подозреваемый был установлен и задержан. Выяснилось, что внук потратил всю украденную сумму денег.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.