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11:03 (мск), источник: Новости Перми

В Прикамье внук украл у бабушки 33 тысячи рублей

29-летний житель Кудымкара регулярно навещал свою бабушку и знал, где она хранит деньги. Однажды он решился на кражу.

82-летняя женщина обнаружила пропажу и сразу обратилась в полицию. Вскоре подозреваемый был установлен и задержан. Выяснилось, что внук потратил всю украденную сумму денег.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.

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