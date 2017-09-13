В Казани водитель сбил на переходе 12-летнего мальчика и скрылся с места ДТП

Накануне днем на переходе напротив дома № 56 по улице Восстания иномарка «Киа Спектра» сбила 12-летнего мальчика, который переходил проезжую часть на зеленый свет. Водитель авто, двигаясь задним ходом, не убедился в том, что на его пути никого нет, совершил наезд на ребенка и скрылся с места ДТП.