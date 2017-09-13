В Казани водитель сбил на переходе 12-летнего мальчика и скрылся с места ДТП
Инцидент произошел напротив дома № 56 по улице Восстания.
Инцидент произошел напротив дома № 56 по улице Восстания.
(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). В Казани водитель иномарки сбил 12-летнего мальчика и скрылся с места аварии, сообщает
Накануне днем на переходе напротив дома № 56 по улице Восстания иномарка «Киа Спектра» сбила 12-летнего мальчика, который переходил проезжую часть на зеленый свет. Водитель авто, двигаясь задним ходом, не убедился в том, что на его пути никого нет, совершил наезд на ребенка и скрылся с места ДТП.
В результате аварии мальчик получил ушиб левого бедра.
Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данных происшествий откликнуться по телефонам: 5−333−819, 5−333−848.