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11:17 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани водитель сбил на переходе 12-летнего мальчика и скрылся с места ДТП

Инцидент произошел напротив дома № 56 по улице Восстания.

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). В Казани водитель иномарки сбил 12-летнего мальчика и скрылся с места аварии, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Казани.

Накануне днем на переходе напротив дома № 56 по улице Восстания иномарка «Киа Спектра» сбила 12-летнего мальчика, который переходил проезжую часть на зеленый свет. Водитель авто, двигаясь задним ходом, не убедился в том, что на его пути никого нет, совершил наезд на ребенка и скрылся с места ДТП.

В результате аварии мальчик получил ушиб левого бедра.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данных происшествий откликнуться по телефонам: 5−333−819, 5−333−848.

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