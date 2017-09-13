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11:12 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом рабочий убил фермера и бросил его связанным в поле

Правоохранители возбудили уголовное дело.

Наемный рабочий из одной из стран ближнего зарубежья убил унижавшего его 42-летнего фермера в Светлоярском районе Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, по словам рабочего, фермер систематически в грубой форме высказывал свое недовольство им. Не выдержав очередных унижений и оскорблений, он схватил палку и начал бить его ею по голове и телу. Затем рабочий связал его и оставил в поле. После этого злоумышленник решил скрыться вместе с братом. В поисках своих паспортов они залезли в автомобиль убитого, где нашли 200 000 рублей. Похитив деньги, они кинулись в бега. «Фигурант убийства был задержан в тот же день, а его брат — 12 сентября при попытке пересечь госграницу», — отметили в СУ СКР.

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