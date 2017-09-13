Четверо воронежцев попались на серии краж из супермаркетов

Полицейские задержали четырех жителей Воронежа в возрасте от 26 до 37 лет, среди которых одна девушка. Их заподозрили в совершении серии краж в магазинах одной из сетей супермаркетов, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в среду, 13 сентября.

По данным полиции, молодые люди приезжали к магазинам на арендованном автомобиле Mazda. В торговых точках они прятали под одежду дорогие спиртные напитки, кофе и иные продукты питания, и незаметно скрывались. Действовали они так на протяжении года.

Группу молодых людей вычислили после того, как в полицию начали поступать звонки от потерпевших. Жителей Воронежа задержали в ходе крупномасштабной операции. Их доставили в отдел полиции, где они дали признательные показания и пояснили, что похищенные продукты продавали в торговые точки той же сети магазинов, где совершали преступления. Полиции известно о пяти фактах таких краж. По предварительной информации, они похитили товар на общую сумму около 70 тыс. рублей.