На базе «Сочиавтотранс» сгорел рейсовый автобус
Накануне, 12 сентября, на территории ремонтных мастерских МУП «Сочиавтотранс» на улице Энергетиков произошел пожар. Во время ремонта загорелся моторный отсек одного из автобусов МАЗ.
Накануне, 12 сентября, на территории ремонтных мастерских МУП «Сочиавтотранс» на улице Энергетиков произошел пожар. Во время ремонта загорелся моторный отсек одного из автобусов МАЗ.
Очевидцы происшествия сообщили, что огонь практически полностью уничтожил автобус. В результате происшествия никто не пострадал, проинформировали в