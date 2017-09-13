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11:25 (мск), источник: Вести Сочи

На базе «Сочиавтотранс» сгорел рейсовый автобус

Накануне, 12 сентября, на территории ремонтных мастерских МУП «Сочиавтотранс» на улице Энергетиков произошел пожар. Во время ремонта загорелся моторный отсек одного из автобусов МАЗ.

Очевидцы происшествия сообщили, что огонь практически полностью уничтожил автобус. В результате происшествия никто не пострадал, проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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