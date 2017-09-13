Противопожарный режим установлен в двух районах Приангарья из-за гибели людей в огне

Источник: IrkutskMedia.ru

Особый противопожарный режим установлен в Усолье-Сибирском и Зиме из-за гибели людей на пожарах. 26 муниципальных образований Прибайкалья, на территории которых зарегистрирован рост гибели людей находится на особом контроле у спасателей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.

Согласно статистике, количество пожаров на территории Прибайкалья с начала года снизилось на 60 случаев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 2005 пожаров. В то же время число погибших и пострадавших на пожарах увеличилось.

«111 человек погибли на пожарах с начала года. Это больше на 10 случаев по сравнению с прошлым годом. Травмы получили 144 человека. Увеличение составило 19 случаев», — отметили в пресс-службе.

МЧС напоминает, что бдительность может предотвратить пожар. Сообщить о нарушениях правил пожарной безопасности можно в отдел надзорной деятельности по месту жительства или на круглосуточный телефон доверия в Главном управлении МЧС России по Иркутской области: 8 (3952) 3−99999.

Напомним, что режим чрезвычайной ситуации в Иркутской области отменили 11 сентября. Соответствующее решение принято в связи с тем, что лесопожарная обстановка стабилизировалась в регионе в начале месяца.