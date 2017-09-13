Противопожарный режим установлен в двух районах Приангарья из-за гибели людей в огне
26 муниципальных образований находятся на особом контроле у МЧС.
26 муниципальных образований находятся на особом контроле у МЧС.
Особый противопожарный режим установлен в
Согласно статистике, количество пожаров на территории Прибайкалья с начала года снизилось на 60 случаев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 2005 пожаров. В то же время число погибших и пострадавших на пожарах увеличилось.
«111 человек погибли на пожарах с начала года. Это больше на 10 случаев по сравнению с прошлым годом. Травмы получили 144 человека. Увеличение составило 19 случаев», — отметили в
МЧС напоминает, что бдительность может предотвратить пожар. Сообщить о нарушениях правил пожарной безопасности можно в отдел надзорной деятельности по месту жительства или на круглосуточный телефон доверия в Главном управлении МЧС России по Иркутской области: 8 (3952) 3−99999.
Напомним, что режим чрезвычайной ситуации в Иркутской области отменили 11 сентября. Соответствующее решение принято в связи с тем, что лесопожарная обстановка стабилизировалась в регионе в начале месяца.
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что срок действия особого противопожарного режима истек на землях лесного фонда в Иркутской области. По словам министра лесного комплекса региона Сергея Шеверды, в настоящее время оснований для продления ОПР нет, но в случае обострения лесопожарной обстановки такой режим и ограничение доступа граждан в леса вновь будут оперативно введены.