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11:26 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Противопожарный режим установлен в двух районах Приангарья из-за гибели людей в огне

26 муниципальных образований находятся на особом контроле у МЧС.

Источник: IrkutskMedia.ru

Особый противопожарный режим установлен в Усолье-Сибирском и Зиме из-за гибели людей на пожарах. 26 муниципальных образований Прибайкалья, на территории которых зарегистрирован рост гибели людей находится на особом контроле у спасателей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.

Согласно статистике, количество пожаров на территории Прибайкалья с начала года снизилось на 60 случаев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 2005 пожаров. В то же время число погибших и пострадавших на пожарах увеличилось.

«111 человек погибли на пожарах с начала года. Это больше на 10 случаев по сравнению с прошлым годом. Травмы получили 144 человека. Увеличение составило 19 случаев», — отметили в пресс-службе.

МЧС напоминает, что бдительность может предотвратить пожар. Сообщить о нарушениях правил пожарной безопасности можно в отдел надзорной деятельности по месту жительства или на круглосуточный телефон доверия в Главном управлении МЧС России по Иркутской области: 8 (3952) 3−99999.

Напомним, что режим чрезвычайной ситуации в Иркутской области отменили 11 сентября. Соответствующее решение принято в связи с тем, что лесопожарная обстановка стабилизировалась в регионе в начале месяца.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что срок действия особого противопожарного режима истек на землях лесного фонда в Иркутской области. По словам министра лесного комплекса региона Сергея Шеверды, в настоящее время оснований для продления ОПР нет, но в случае обострения лесопожарной обстановки такой режим и ограничение доступа граждан в леса вновь будут оперативно введены.

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