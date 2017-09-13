В центре Омска «Мерседес» влетел в «скорую»

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На одной из центральных магистралей Омска менее часа назад произошла авария с участием автомобиля «скорой помощи». ДТП случилось на улице Красный путь между остановками «Старозагородная роща» и «Городок Водников»: в «скорую» врезался «Мерседес».

Как сообщили порталу Om1.ru очевидцы, черный кроссовер «Мерседес» резко поменял направление и пересек двойную сплошную линию, где ехала «скорая помощь» в направлении телецентра. машину экстренного реагирования не пропустил другой автомобиль — кроссовер «Мерседес».

Официальная информация от ГИБДД должна поступить позже.

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Также пока неизвестно, есть ли пострадавшие в столкновении и находился ли в спасательном автомобиле пациент. Очевидцы туверждают, что в аварии никто не пострадал.