Омские кришнаиты устроили потасовку в своем храме — видео
В сети опубликовано видео конфликта в омском храме Кришны.
В сети опубликовано видео конфликта в омском храме Кришны.
В социальных сетях обсуждают видео конфликта, произошедшего в омском храме Кришны. На кадрах видно, как полуголые мужчины обсуждают, что один из последователей Кришны организовал собрания паствы на свое территории. Возможно, имел место конфликт
Большую часть ролика хозяева храма Кришны пытаются взашей прогнать мужчину, который утверждает, что пришел за знанием к божеству. Затем участник конфликта просто пытается вернуть свою куртку. В завершении ролика представители ИСККОН отрицают, что применяли «физическую силу» к страждущему.