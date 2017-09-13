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11:29 (мск), источник: СуперОмск

Омские кришнаиты устроили потасовку в своем храме — видео

В сети опубликовано видео конфликта в омском храме Кришны.

В социальных сетях обсуждают видео конфликта, произошедшего в омском храме Кришны. На кадрах видно, как полуголые мужчины обсуждают, что один из последователей Кришны организовал собрания паствы на свое территории. Возможно, имел место конфликт из-за разделения ограниченного числа учеников.

Большую часть ролика хозяева храма Кришны пытаются взашей прогнать мужчину, который утверждает, что пришел за знанием к божеству. Затем участник конфликта просто пытается вернуть свою куртку. В завершении ролика представители ИСККОН отрицают, что применяли «физическую силу» к страждущему.

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