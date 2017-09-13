Омские кришнаиты устроили потасовку в своем храме — видео

В социальных сетях обсуждают видео конфликта, произошедшего в омском храме Кришны. На кадрах видно, как полуголые мужчины обсуждают, что один из последователей Кришны организовал собрания паствы на свое территории. Возможно, имел место конфликт из-за разделения ограниченного числа учеников.

Большую часть ролика хозяева храма Кришны пытаются взашей прогнать мужчину, который утверждает, что пришел за знанием к божеству. Затем участник конфликта просто пытается вернуть свою куртку. В завершении ролика представители ИСККОН отрицают, что применяли «физическую силу» к страждущему.