Росгвардейцы задержали калининграца, ограбившего пенсионерку
Он открыто похитил у женщины сумку с деньгами и документами.
Он открыто похитил у женщины сумку с деньгами и документами.
В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали гражданина, совершившего разбойное нападение на пенсионерку. Об этом сообщила
12 сентября, находясь на маршруте патрулирования, экипаж группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Калининградской области получил информацию о разбойном нападении на жительницу областного центра по адресу ул. Гайдара, 116. Оперативно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали ранее судимого гражданина, который открыто похитил у пенсионерки сумку с деньгами и документами.
На место происшествия была вызвана