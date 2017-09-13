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11:46 (мск), источник: Новый Калининград

Росгвардейцы задержали калининграца, ограбившего пенсионерку

Он открыто похитил у женщины сумку с деньгами и документами.

В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали гражданина, совершившего разбойное нападение на пенсионерку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

12 сентября, находясь на маршруте патрулирования, экипаж группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Калининградской области получил информацию о разбойном нападении на жительницу областного центра по адресу ул. Гайдара, 116. Оперативно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали ранее судимого гражданина, который открыто похитил у пенсионерки сумку с деньгами и документами.

На место происшествия была вызвана оперативно-следственная группа МВД России. Задержанный гражданин доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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