На бульваре Победы женщина едва не зарезала в ссоре молодого мужа

Как оказалось, в квартире на бульваре Победы между мужем и женой возник бытовой конфликт, во время которого женщина схватила нож и ударила им мужчину в живот. Пострадавшего доставили в больницу, где медикам удалось спасти ему жизнь. Информация о мужчине с ножевым ранением поступила в полицию.