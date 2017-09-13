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12:27 (мск), источник: 36on.ru

На бульваре Победы женщина едва не зарезала в ссоре молодого мужа

В Воронеже правоохранители завели уголовное дело в отношении 48-летней местной жительницы, которая в ночь на 11 сентября едва не убила своего 33-летнего супруга.

Как оказалось, в квартире на бульваре Победы между мужем и женой возник бытовой конфликт, во время которого женщина схватила нож и ударила им мужчину в живот. Пострадавшего доставили в больницу, где медикам удалось спасти ему жизнь. Информация о мужчине с ножевым ранением поступила в полицию.

Супругу пострадавшего задержали и доставили в отдел полиции, где она дала признательные показания. В пресс-службе областного управления МВД сообщают, что уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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