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12:06 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Обстоятельства гибели рабочего в строящемся доме выясняют в Ростове

Тело мужчины нашли в шахте лифта.

Обстоятельства гибели рабочего в строящемся доме выясняют следователи в Ростове.

Как сообщает следственное управление СКР по Ростовской области, тело бетонщика 1975 года рождения с повреждениями, характерными для падения с высоты, было обнаружено 12 сентября в шахте лифта строящейся в переулке Доломановском многоэтажки.

По факту гибели работника начата доследственная проверка.

Следователи уже осмотрели место происшествия, назначены необходимые экспертизы.

По итогам проверки следствием будет принято процессуальное решение.

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