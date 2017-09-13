Обстоятельства гибели рабочего в строящемся доме выясняют в Ростове
Тело мужчины нашли в шахте лифта.
Тело мужчины нашли в шахте лифта.
Обстоятельства гибели рабочего в строящемся доме выясняют следователи в Ростове.
Как сообщает следственное управление СКР по Ростовской области, тело бетонщика 1975 года рождения с повреждениями, характерными для падения с высоты, было обнаружено 12 сентября в шахте лифта строящейся в переулке Доломановском многоэтажки.
По факту гибели работника начата доследственная проверка.
Следователи уже осмотрели место происшествия, назначены необходимые экспертизы.
По итогам проверки следствием будет принято процессуальное решение.