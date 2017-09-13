В Павлодаре из реки выловили тело со связанными руками и пакетом на голове
Тело было обнаружено 12 сентября около села Моисеевка, передает pavon.kz.
Тело было обнаружено 12 сентября около села Моисеевка, передает pavon.kz.
Об этом сообщили на странице «Клуба добряков» в Instgram.
«Вчера в реке Иртыш было обнаружено тело с связанными руками ногами и пакетом на голове Николаевой Дарьи, в Железинском районе, село Моисеевка! Искренне соболезнуем родным и близким!», — написали волонтеры.
По информации СМИ, жительница села Берегового Дарья Николаева пропала в октябре 2016 года. Тогда она отправилась на встречу с бывшим мужем. Бывший супруг утверждал, что они встретились, 15 минут поговорили возле магазина, после чего разъехались по домам.
У женщины остались двое маленьких детей, которые живут с бабушкой.
В ДВД Павлодарской области подтвердили факт обнаружения женщины, но до сих пор неизвестно, действительно ли это Дарья Николаева. Назначена