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13:00 (мск), источник: Newtimes.kz

В Павлодаре из реки выловили тело со связанными руками и пакетом на голове

Тело было обнаружено 12 сентября около села Моисеевка, передает pavon.kz.

Об этом сообщили на странице «Клуба добряков» в Instgram.

«Вчера в реке Иртыш было обнаружено тело с связанными руками ногами и пакетом на голове Николаевой Дарьи, в Железинском районе, село Моисеевка! Искренне соболезнуем родным и близким!», — написали волонтеры.

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По информации СМИ, жительница села Берегового Дарья Николаева пропала в октябре 2016 года. Тогда она отправилась на встречу с бывшим мужем. Бывший супруг утверждал, что они встретились, 15 минут поговорили возле магазина, после чего разъехались по домам.

У женщины остались двое маленьких детей, которые живут с бабушкой.

В ДВД Павлодарской области подтвердили факт обнаружения женщины, но до сих пор неизвестно, действительно ли это Дарья Николаева. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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