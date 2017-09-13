Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Выяснилось, кто стоит за массовыми минированиями в городах России
Названа главная причина смерти во время секса
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
Посольство РФ отреагировало на материал, где Путин назван собакой
Захарова прокомментировала приговор россиянина к смертной казни
Чем может грозить использование фото знаменитости без ее ведома? Звезда «Клиники» Зак Брафф узнал, что работает компьютерным мастером «в России»
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
СМИ: Лолита Милявская удивила Сеть снимком в микрошортах
Мнение: Саакашвили с Тимошенко готовят марш в Киев
Россиянка найдена мертвой в отеле Паттайи
«Аж иссохся от злобы»: Леонтьев на слова Улюкаева
СМИ: Пушков колко прокомментировал «прорыв» Саакашвили на Украину
Постпред РФ назвал беспрецедентным случай в ОБСЕ
МИД Украины обратился с призывом к Западу из-за выборов РФ
Стрельба в переходе метро: есть пострадавший
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
8В Индии простились с Ганешей
13:09 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже сбивший мужчину автомобилист скрылся с места ДТП

Полицейские попросили откликнуться свидетелей аварии.

Автомобилист сбил 34-летнего мужчину у дома № 11 по улице Ржевская в 14:10 вторника, 12 сентября. После аварии водитель скрылся, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в группе пропаганды городской ГИБДД.

По данным автоинспекции, горожанин самостоятельно обратился в «Электронику», у мужчины открытый перелом правого плеча.

Автоинспекторы попросили всех, кто видел ДТП, сообщить по телефону дежурной части ОБДПС: 269 60 36.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Стало известно, ради кого Ким Кардашьян забралась голой на дерево. Фото
Полуторагодовалый сын популярного музыканта выпал из окна
Задержан замглавы ФСИН Олег Коршунов
В Египте предложили отменить въездные визы для туристов из РФ
Сечин заявил, что Улюкаев требовал от него взятку жестом
Дипломатов РФ оштрафуют за сжигание мусора в консульстве
WADA ждет от РФ принятия ответственности за допинговую систему
В крупных городах России эвакуируют ТЦ и аэропорты
Суд признал «Трансаэро» банкротом
Спорт
Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл «Бенфику» в матче ЛЧ Ранее ЦСКА ни разу не начинал групповой этап Лиги чемпионов с победы
Авто
BMW во Франкфурте: огромный кроссовер Х7 и крутой электрокар Немцы показали концепты X7 iPerformance и i Vision Dynamics
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом» В сети появились фотографии, подтверждающие старт проекта «Бабий бунт»
Недвижимость
Пригороды Петербурга затоварены жильем низкого качества
В России будут по-новому оценивать объемы ввода жилья
Проблемы ипотечников решит специальная комиссия
Самые необычные храмы мира (фото)
Леди
«На тебя же все смотрят!»: как я отстояла право распоряжаться своей внешностью Журналистка и блогер Саша Митрошина рассуждает о том, должен ли мужчина диктовать женщине, как ей выглядеть.
Дети
Владимир Машков: «Воспитывать детей я не умею и не собираюсь» Актер дал первое интервью вместе со своей дочерью — Марией Машковой.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь