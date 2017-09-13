В Воронеже сбивший мужчину автомобилист скрылся с места ДТП
Полицейские попросили откликнуться свидетелей аварии.
Полицейские попросили откликнуться свидетелей аварии.
Автомобилист сбил 34-летнего мужчину у дома № 11 по улице Ржевская в 14:10 вторника, 12 сентября. После аварии водитель скрылся, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в группе пропаганды городской ГИБДД.
По данным автоинспекции, горожанин самостоятельно обратился в «Электронику», у мужчины открытый перелом правого плеча.
Автоинспекторы попросили всех, кто видел ДТП, сообщить по телефону дежурной части ОБДПС: 269 60 36.