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12:05 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске поймали серийную воровку, которая проникала в квартиры с помощью детей

Уже установлена причастность 50-летней женщины более чем к десяти квартирным кражам.

В Челябинске поймали серийную воровку, которая проникала в квартиры, втираясь в доверие к детям 8−10 лет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

В ходе работы с 50-летней задержанной, ранее неоднократно судимой за имущественные преступления, установлена ее причастность к совершению не менее десятка квартирных краж.

«Как правило, женщина выбирала детей от 8 до 10 лет, подходила к ним на улице, входила в доверие и, попадая в квартиры, похищала золотые изделия и деньги», — рассказали в полиции.

Попалась злоумышленница после кражи, совершенной 11 сентября в Калининском районе южноуральской столицы. «Женщина подошла к мальчику, сказала, что является знакомой его родителей и должна попасть к ним домой. Мальчик привел женщину в квартиру, но засомневавшись, позвонил родителям и сообщил о визите незнакомки. Отец вызвал полицию, но к моменту прибытия родителей и полицейских женщина из квартиры скрылась, похитив при этом золотые изделия и деньги на общую сумму около 70 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Поймали ее благодаря приметам, которые сообщил мальчик.

По всем фактам преступной деятельности дамы в отделах полиции по городу возбуждены дела по части 3 статьи 158 УК РФ (кража); подозреваемая арестована. Проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы.

Начальник УМВД России по Челябинску Сергей Миронов убедительно просит граждан проявлять бдительность и провести предупредительные беседы с несовершеннолетними и пожилыми членами семей, а также напоминает жителям и гостям города о том, что заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях принимаются в полиции круглосуточно по телефону 02 либо в дежурных частях.

Напомним, 21 сентября в Металлургическом районе южноуральской столицы стартует суд над 38-летней жительницей Златоуста, которая занималась таким же «промыслом»: приезжая в Челябинск, она представлялась детям на улице или в подъездах подругой их матерей, и малолетние беспрепятственно впускали ее в квартиру женщину, откуда она похищала деньги и ювелирные изделия.

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