В Челябинске поймали серийную воровку, которая проникала в квартиры с помощью детей
Уже установлена причастность 50-летней женщины более чем к десяти квартирным кражам.
Уже установлена причастность 50-летней женщины более чем к десяти квартирным кражам.
В Челябинске поймали серийную воровку, которая проникала в квартиры, втираясь в доверие к детям 8−10 лет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
В ходе работы с 50-летней задержанной, ранее неоднократно судимой за имущественные преступления, установлена ее причастность к совершению не менее десятка квартирных краж.
«Как правило, женщина выбирала детей от 8 до 10 лет, подходила к ним на улице, входила в доверие и, попадая в квартиры, похищала золотые изделия и деньги», — рассказали в полиции.
Попалась злоумышленница после кражи, совершенной 11 сентября в Калининском районе южноуральской столицы. «Женщина подошла к мальчику, сказала, что является знакомой его родителей и должна попасть к ним домой. Мальчик привел женщину в квартиру, но засомневавшись, позвонил родителям и сообщил о визите незнакомки. Отец вызвал полицию, но к моменту прибытия родителей и полицейских женщина из квартиры скрылась, похитив при этом золотые изделия и деньги на общую сумму около 70 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
Поймали ее благодаря приметам, которые сообщил мальчик.
По всем фактам преступной деятельности дамы в отделах полиции по городу возбуждены дела по части 3 статьи 158 УК РФ (кража); подозреваемая арестована. Проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы.
Начальник УМВД России по Челябинску Сергей Миронов убедительно просит граждан проявлять бдительность и провести предупредительные беседы с несовершеннолетними и пожилыми членами семей, а также напоминает жителям и гостям города о том, что заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях принимаются в полиции круглосуточно по телефону 02 либо в дежурных частях.
Напомним, 21 сентября в Металлургическом районе южноуральской столицы стартует суд над 38-летней жительницей Златоуста, которая занималась таким же «промыслом»: приезжая в Челябинск, она представлялась детям на улице или в подъездах подругой их матерей, и малолетние беспрепятственно впускали ее в квартиру женщину, откуда она похищала деньги и ювелирные изделия.