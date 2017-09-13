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12:06 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Березниках осудили участника расправы над сторожем и его подругой

Жестокую кровавую бойню устроили заключённые колонии № 38.

В Березниках осудили одного из участников кровавой расправы над сторожем и его подругой.

Как сообщает Березники ТВ, местный суд вынес приговор в отношении 22-летнего уроженца Губахи, который ударил обухом топора и нанёс два ножевых ранения в шею сторожу коллективного сада № 52.

Страшная драма разыгралась 8 июня. По данным телеканала, трое заключённых ИК-38, расположенной недалеко от садового товарищества, самовольно покинули колонию. Они пришли в сад № 52 и попросили у местного сторожа кружку для пива. После знакомства троица продолжила со сторожем и его подругой застолье в доме. Во время распития алкоголя завязалась ссора, переросшая в драку. Возлюбленная сторожа возмутилась поведением гостей. После чего один из них несколько раз ударил её топором по голове. Травмы оказались смертельными: женщина погибла на месте. Второй заключённый ударил топором хозяина, а затем дважды пырнул ножом в шею. Раненый сторож сумел вырваться и спрятаться в одном из садоводческих домиков. Ему удалось выжить.

По горячим следам оперативники задержали двух подозреваемых в убийстве женщины (ч.1 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство сторожа (ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ). Их сокамерник, не участвовавший в расправе, проходил по делу свидетелем.

Во время суда дело против заключённого, который напал на сторожа, переквалифицировали: его признали виновным в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью. В качестве смягчающих обстоятельств суд признал явку с повинной 22-летнего мужчины, помощь следствию и наличие двух малолетних детей. В качестве отягчающего момента учли тот факт, что во время совершения преступления уроженец Губахи был пьяным. В итоге его приговорили к пяти годам колонии общего режима.

Отметим, что до этого он был осуждён в 2013 году и ему оставалось провести в тюрьме 3 года восемь месяцев. В ближайшее время должны осудить его напарника, который убил возлюбленную сторожа.

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