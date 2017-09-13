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12:09 (мск), источник: АиФ Челябинск

Массовые учения проведут в Челябинске после эвакуаций из ТРК

Работников ЧОП проверят на знание механизмов действий при террористической угрозе.

Учения проведут в местах массового пребывания челябинцев после эвакуаций по сообщениям о подозрительных предметах, об этом шла речь на внеплановом заседании антитеррористической комиссии в администрации города 13 сентября, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Глава города Евгений Тефтелев отметил, что необходимость массовой эвакуации посетителей из крупных ТРК 11 сентября выявила ряд слабых сторон в организации безопасности. Представителям силовых ведомств поручили проверить работников частных охранных предприятий на знание механизмов действий в подобных ситуациях.

«Наше дело — оперативно реагировать, еще раз предупредить руководителей крупных предприятий и торговых учреждений с массовым скоплением людей об их поведении в момент получения такого сигнала. Мы направим алгоритм действий в эти учреждения, что необходимо делать, с кем взаимодействовать, как использовать громкую связь», — рассказал градоначальник.

Напомним, вечером 11 сентября сотрудники полиции для проверки нескольких анонимных сообщений о подозрительных предметах оцепили торгово-развлекательные комплексы «Алмаз», «Родник», «Горки», «Радуга», эвакуировав из них несколько тысяч людей. Сейчас правоохранители разыскивают тех, кто причастен к заведомо ложным «минированиям».

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