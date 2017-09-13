Массовые учения проведут в Челябинске после эвакуаций из ТРК

Учения проведут в местах массового пребывания челябинцев после эвакуаций по сообщениям о подозрительных предметах, об этом шла речь на внеплановом заседании антитеррористической комиссии в администрации города 13 сентября, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Глава города Евгений Тефтелев отметил, что необходимость массовой эвакуации посетителей из крупных ТРК 11 сентября выявила ряд слабых сторон в организации безопасности. Представителям силовых ведомств поручили проверить работников частных охранных предприятий на знание механизмов действий в подобных ситуациях.

«Наше дело — оперативно реагировать, еще раз предупредить руководителей крупных предприятий и торговых учреждений с массовым скоплением людей об их поведении в момент получения такого сигнала. Мы направим алгоритм действий в эти учреждения, что необходимо делать, с кем взаимодействовать, как использовать громкую связь», — рассказал градоначальник.