Следователи Южного Урала начали свою проверку обстоятельств ДТП на Троицком тракте под Челябинском с участием микроавтобуса

После аварии в больницы Челябинска с ушибами и незначительными травмами были доставлены 12 из 17 подростков, которым госпитализация не потребовалась, один ребенок получил сотрясение головного мозга, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение, и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение режима безопасного пребывания детей», — добавили в СК.