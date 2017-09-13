Следователи Южного Урала начали свою проверку обстоятельств ДТП на Троицком тракте под Челябинском с участием микроавтобуса

После аварии в больницы Челябинска с ушибами и незначительными травмами были доставлены 12 из 17 подростков, которым госпитализация не потребовалась, один ребенок получил сотрясение головного мозга, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение, и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение режима безопасного пребывания детей», — добавили в СК.
Как сообщало Накануне.RU, авария произошла 12 сентября днем на въезде в город со стороны Троицка. «МАЗ 6312» совершил столкновение с микроавтобусом, который продвинулся вперед и совершил столкновение с «Мицубиси Каризма», двигавшемся в попутном направлении. Стоит отметить, что прокуратура также проводит проверку по факту ДТП.