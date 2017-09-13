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12:11 (мск), источник: Nakanune.ru

Следователи Южного Урала начали свою проверку обстоятельств ДТП на Троицком тракте под Челябинском с участием микроавтобуса

Следователи Южного Урала начали свою проверку обстоятельств аварии, которая произошла накануне на трассе «Челябинск — Троицк» с участием микроавтобуса — в автомобиле находились члены детской футбольной команды из Златоуста.

После аварии в больницы Челябинска с ушибами и незначительными травмами были доставлены 12 из 17 подростков, которым госпитализация не потребовалась, один ребенок получил сотрясение головного мозга, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение, и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение режима безопасного пребывания детей», — добавили в СК.

Как сообщало Накануне.RU, авария произошла 12 сентября днем на въезде в город со стороны Троицка. «МАЗ 6312» совершил столкновение с микроавтобусом, который продвинулся вперед и совершил столкновение с «Мицубиси Каризма», двигавшемся в попутном направлении. Стоит отметить, что прокуратура также проводит проверку по факту ДТП.

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