На севере Омской области обрушился мост вместе с «КамАЗом»

Сегодня, 13 сентября, в сообществе «Омск ВК» появилась фотография обломков моста, из-под которых выглядывает колесо грузовика. Очевидцы поясняют, что в Усть-Ишимском районе провалился мост, по которому проезжал «КамАЗ».

В омском МЧС Om1.ru подтвердили, что фотография подлинная. Однако происшествие случилось полмесяца назад.

ГУ МЧС по Омской области:

— Этот случай произошёл ещё в конце августа. Наши подразделения там никакую работу не выполняли. По данным администрации района, этот мост уже починили.

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