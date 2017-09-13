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12:16 (мск), источник: Om1.ru

На севере Омской области обрушился мост вместе с «КамАЗом»

МЧС подтвердило этот факт, но уточняет, что фотография в соцсетях уже не свежая.

Сегодня, 13 сентября, в сообществе «Омск ВК» появилась фотография обломков моста, из-под которых выглядывает колесо грузовика. Очевидцы поясняют, что в Усть-Ишимском районе провалился мост, по которому проезжал «КамАЗ».

В омском МЧС Om1.ru подтвердили, что фотография подлинная. Однако происшествие случилось полмесяца назад.

ГУ МЧС по Омской области:

 — Этот случай произошёл ещё в конце августа. Наши подразделения там никакую работу не выполняли. По данным администрации района, этот мост уже починили.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что в начале учебного года в Муромцевском районе на точно таком же старом мосту едва не провалилась в реку «ГАЗель» со школьниками.

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