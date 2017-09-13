На севере Омской области обрушился мост вместе с «КамАЗом»
МЧС подтвердило этот факт, но уточняет, что фотография в соцсетях уже не свежая.
МЧС подтвердило этот факт, но уточняет, что фотография в соцсетях уже не свежая.
Сегодня, 13 сентября, в сообществе «Омск ВК» появилась фотография обломков моста,
В омском МЧС Om1.ru подтвердили, что фотография подлинная. Однако происшествие случилось полмесяца назад.
ГУ МЧС по Омской области:
— Этот случай произошёл ещё в конце августа. Наши подразделения там никакую работу не выполняли. По данным администрации района, этот мост уже починили.
Отметим, что в начале учебного года в Муромцевском районе на точно таком же старом мосту едва не провалилась в реку «ГАЗель» со школьниками.