Число «заминированных» объектов в Хабаровске выросло до 14

О 14 объектах в Хабаровске, где якобы заложены взрывные устройства, заявил неизвестный пока хулиган, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» информированные источники. В число «атакованных» вошли здания правительства края, мэрии города, автовокзал, шесть школ и пять торговых центров. Все они проверены взрывотехниками, информация о наличии взрывчатки не подтвердилась.

Напомним, телефонные сообщения о готовящихся террористических актах стали поступать в дежурные службы оперативных служб вчера, 12 сентября. За считанные часы атаке хулиганов подверглись здания и сооружения в Магадане, Южно-Сахалинске и Владивостоке, позднее звонки с аналогичными угрозами стали раздаваться в центральной и западной России. С обеда среды, 13 сентября, неизвестным удалось найти телефонный справочник Хабаровска.

— Цель подобных акций одна — запугивание, поэтому мы рекомендуем сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Напомню, в большинстве случаев такие преступления раскрываются, — отметила сотрудник Федеральной службы безопасности РФ Ольга Алькина. В 2016 году в Хабаровском крае зарегистрировано 33 звонка о якобы заложенных в зданиях взрывных устройствах, в подавляющем большинстве такие акции — дело рук нетрезвых граждан. Следователям удалось установить 26 «террористов», по некоторым делам суд уже вынес приговор, по оставшимся расследования продолжаются. — За семь месяцев 2017 года в крае зарегистрировано 14 аналогичных преступлений, — говорит помощник прокурора Хабаровского края Валентина Глазова. — По семи из них следствие уже окончено.