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12:05 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Число «заминированных» объектов в Хабаровске выросло до 14

Все школы, торговые центры и другие здания проверены взрывотехниками.

Источник: Агентство «Москва»

О 14 объектах в Хабаровске, где якобы заложены взрывные устройства, заявил неизвестный пока хулиган, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» информированные источники. В число «атакованных» вошли здания правительства края, мэрии города, автовокзал, шесть школ и пять торговых центров. Все они проверены взрывотехниками, информация о наличии взрывчатки не подтвердилась.

Напомним, телефонные сообщения о готовящихся террористических актах стали поступать в дежурные службы оперативных служб вчера, 12 сентября. За считанные часы атаке хулиганов подверглись здания и сооружения в Магадане, Южно-Сахалинске и Владивостоке, позднее звонки с аналогичными угрозами стали раздаваться в центральной и западной России. С обеда среды, 13 сентября, неизвестным удалось найти телефонный справочник Хабаровска.

 — Цель подобных акций одна — запугивание, поэтому мы рекомендуем сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Напомню, в большинстве случаев такие преступления раскрываются, — отметила сотрудник Федеральной службы безопасности РФ Ольга Алькина. В 2016 году в Хабаровском крае зарегистрировано 33 звонка о якобы заложенных в зданиях взрывных устройствах, в подавляющем большинстве такие акции — дело рук нетрезвых граждан. Следователям удалось установить 26 «террористов», по некоторым делам суд уже вынес приговор, по оставшимся расследования продолжаются. — За семь месяцев 2017 года в крае зарегистрировано 14 аналогичных преступлений, — говорит помощник прокурора Хабаровского края Валентина Глазова. — По семи из них следствие уже окончено.

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