В Приангарье пострадал мотоциклист, «припарковавшийся» на легковушку

В Иркутской области полиция выясняет детали аварии, в которой пострадал мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона.

ДТП случилось 12 сентября в пять часов вечера в Усолье-Сибирском. На регулируемом перекрестке трассы Р-255 «Сибирь» и улицы Бабушкина произошло столкновение между легковушкой «Хонда Фит» и мотоциклом «Кавасаки». В результате байк «припарковался» на крыше автомобиля. В аварии пострадал 27-летний мотоциклист. Его доставили в больницу.

Как установили полицейские, легковушка и мотоцикл двигались по федеральной трассе во встречном друг другу направлении. В какой-то момент водитель иномарки «Хонда Фит» начал поворачивать на улицу Кирзаводская, мотоциклист двигался прямо в сторону Черемхова. Кто из водителей нарушил ПДД, сейчас выясняется.

При проверке документов у мотоклиста выявлен ряд нарушений, предусматривающих административную ответственность в виде назначения штрафов от 800 до 15000 рублей.

Тем временем в Усольском районе выясняет обстоятельства аварии, в которой пострадал несовершеннолетний велосипедист. Читайте подробности здесь >.