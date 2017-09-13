В Приангарье пострадал мотоциклист, «припарковавшийся» на легковушку
В ДТП пострадал один человек.
В ДТП пострадал один человек.
В Иркутской области полиция выясняет детали аварии, в которой пострадал мотоциклист. Об этом сообщает
ДТП случилось 12 сентября в пять часов вечера в
Как установили полицейские, легковушка и мотоцикл двигались по федеральной трассе во встречном друг другу направлении. В
При проверке документов у мотоклиста выявлен ряд нарушений, предусматривающих административную ответственность в виде назначения штрафов от 800 до 15000 рублей.
Тем временем в Усольском районе выясняет обстоятельства аварии, в которой пострадал несовершеннолетний велосипедист. Читайте подробности здесь >.
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