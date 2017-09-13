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12:32 (мск), источник: ИА Татар-информ

Появились подробности ДТП с двумя полицейскими автомобилями на трассе Казань — Уфа

В момент, когда произошла авария, полицейский «УАЗ» на жесткой сцепке буксировал полицейскую «ГАЗель».

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). Появились подробности ДТП с двумя полицейскими автомобилями на трассе Казань — Уфа, их ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в соцсети появились фото и видео ДТП с двумя полицейскими автомобилями.

Во время загрузки произошла ошибка.



Как выяснилось, авария произошла накануне в 17.50 на трассе в Мамадышском районе. Полицейский «УАЗ» на жесткой сцепке буксировал полицейскую «ГАЗель». В какой-то момент их задел грузовик «Рено Премиум», который двигался в попутном с полицейскими автомобилями направлении.

В результате аварии «УАЗ» и «ГАЗель» столкнулись друг с другом, никто из водителей не пострадал.

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