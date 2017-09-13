В Сочи спасли мужчину, унесенного течением на 3 километра

Вечером 12 сентября в спасательный отряд позвонил сотрудник санатория «Правда» с просьбой оказать помощь в поиске мужчины, который во время купания в море заплыл более чем на полкилометра от берега, после чего пропал из виду. Как сообщил звонивший, спасатели пляжа вышли в море и приступили к поиску, но обнаружить пропавшего не смогли.