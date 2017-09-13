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12:16 (мск), источник: Югополис

В Сочи спасли мужчину, унесенного течением на 3 километра

В воде он провел около часа.

Вечером 12 сентября в спасательный отряд позвонил сотрудник санатория «Правда» с просьбой оказать помощь в поиске мужчины, который во время купания в море заплыл более чем на полкилометра от берега, после чего пропал из виду. Как сообщил звонивший, спасатели пляжа вышли в море и приступили к поиску, но обнаружить пропавшего не смогли.

На катере «Стрингер» спасатели Центрального подразделения ЮРПСО МЧС России вышли в море и обнаружили пропавшего 40-летнего сочинца почти в трех километрах от берега, на траверсе устья реки Мацеста. Мужчину подняли на борт катера и доставили на берег.

Он рассказал, что течением его унесло в сторону Адлера. В воде мужчина провел около часа. Медицинская помощь ему не потребовалась, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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