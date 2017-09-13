В Сочи спасли мужчину, унесенного течением на 3 километра
В воде он провел около часа.
В воде он провел около часа.
Вечером 12 сентября в спасательный отряд позвонил сотрудник санатория «Правда» с просьбой оказать помощь в поиске мужчины, который во время купания в море заплыл более чем на полкилометра от берега, после чего пропал из виду. Как сообщил звонивший, спасатели пляжа вышли в море и приступили к поиску, но обнаружить пропавшего не смогли.
На катере «Стрингер» спасатели Центрального подразделения ЮРПСО МЧС России вышли в море и обнаружили пропавшего 40-летнего сочинца почти в трех километрах от берега, на траверсе устья реки Мацеста. Мужчину подняли на борт катера и доставили на берег.
Он рассказал, что течением его унесло в сторону Адлера. В воде мужчина провел около часа. Медицинская помощь ему не потребовалась, сообщает